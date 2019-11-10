احدث الأخبار

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف
أبرز المواد
 وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
أبرز المواد
 “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر إرشادات الأمن السيبراني في التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
 مهرجان الرياض للتسوق ينطلق الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان توصي بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تكرّم أمينها العام السابق عبدالله النشوان بحضور عدد من أصحاب المعالي
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يرعى الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تعلن عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء بمنطقة جازان
أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

أبرز المواد
وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

أبرز المواد
“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن

“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف
http://almnatiq.net/?p=796600
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية أ. عماد بن عبدالله اللحيدان , ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي.
ورحب سمو أمير منطقة جازان بوكيل وزارة الخدمة المدنية خلال زيارته للمنطقة , كما قدم سموه التهنئة لمدير فرع وزارة الخدمة المدنية بجازان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع , متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله لخدمة أبناء وبنات المنطقة.
ونوه سموه بدور وزارة الخدمة المدينة في رفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.
وجرى خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات التي تهم عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة , وسبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية في مجالات التطوير والتواصل والرقي بمستوى الأعمال والمهام المناطة بفرع الوزارة والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع أداء ومستوى الموظف الحكومي بالمنطقة.
من جهته أعرب وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية ومدير الفرع المعين ،  عن شكرهما لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على ما يجده فرع المنطقة من دعم ومتابعة مستمرة, مؤكداً أن لائحة الموارد البشرية التي جرى إطلاقها مؤخراً تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بمنحها الكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام.
حضر اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة سعد بن عبدالله الفواز.

 

روابط ذات صلة

وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن

“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن
سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*