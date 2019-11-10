سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية أ. عماد بن عبدالله اللحيدان , ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي.

ورحب سمو أمير منطقة جازان بوكيل وزارة الخدمة المدنية خلال زيارته للمنطقة , كما قدم سموه التهنئة لمدير فرع وزارة الخدمة المدنية بجازان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع , متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

ونوه سموه بدور وزارة الخدمة المدينة في رفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

وجرى خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات التي تهم عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة , وسبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية في مجالات التطوير والتواصل والرقي بمستوى الأعمال والمهام المناطة بفرع الوزارة والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع أداء ومستوى الموظف الحكومي بالمنطقة.

من جهته أعرب وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية ومدير الفرع المعين ، عن شكرهما لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على ما يجده فرع المنطقة من دعم ومتابعة مستمرة, مؤكداً أن لائحة الموارد البشرية التي جرى إطلاقها مؤخراً تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بمنحها الكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام.

حضر اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة سعد بن عبدالله الفواز.