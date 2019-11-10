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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة
http://almnatiq.net/?p=796604
المناطق _ الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 76.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7874.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثوب الأصيل, والكثيري، والخليجية العامة، والإستثمار، وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والأهلية، ولازوردي، وصناعة الورق، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.19% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، والراجحي, ودار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والاتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 658.84 نقطة ليقفل عند مستوى 5947.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 135 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 3.8 ملايين سهم تقاسمتها 4047 صفقة.

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