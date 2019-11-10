أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة

المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، سفير جمهورية اندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الاسلامية، متمنياً سموه التوفيق لسعادة السفير والتقدم والازدهار لاندونيسيا حكومة وشعباً .

من جهته عبّر السفير أغوس مفتوح أبي جبريل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات