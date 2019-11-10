احدث الأخبار

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف
أبرز المواد
 وزارة التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
أبرز المواد
 “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” ينظّم ورشة عمل عن مستقبل التنمية والإعمار في اليمن
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر إرشادات الأمن السيبراني في التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
 مهرجان الرياض للتسوق ينطلق الأربعاء المقبل
أبرز المواد
سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”

أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة

أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

أبرز المواد

أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة

أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=796607
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، سفير جمهورية اندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الاسلامية، متمنياً سموه التوفيق لسعادة السفير والتقدم والازدهار لاندونيسيا حكومة وشعباً .

من جهته عبّر السفير أغوس مفتوح أبي جبريل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات

 

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد
أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”

أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*