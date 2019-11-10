أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”

المناطق _ الدمام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم بعد غد (الثلاثاء) توقيع مذكرة تفاهم بين “لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية” و “المؤسسة العامة لجسر الملك فهد”.

وبين أمين عام لجنة السلامة المرورية عبدالله بن سعد الراجحي أن هذه الاتفاقية تأتي مواصلةً لجهود اللجنة في نشر ثقافة السلامة المرورية، مضيفاً إلى أن اللجنة قد أطلقت مؤخراً جائزة السائق المثالي التي تقدم جوائز نقدية لمن يلتزم بتعليمات القيادة ويجتاز الاختبارات التي وضعتها لجنة الجائزة، مردفاً أن اللجنة تواصل جهودها بدعمٍ كريم من سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة، وسمو نائب أمير الشرقية نائب رئيس اللجنة، مؤكداً سعي اللجنة لمواصلة العمل لتحقيق التطلعات المرسومة من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.