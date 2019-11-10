أمير القصيم يقلد نائب شرطة المنطقة رتبة لواء

المناطق _ بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, اليوم, نائب مدير شرطة منطقة القصيم سليمان بن منصور الخليوي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “لواء”.

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل اللواء الخليوي بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر نائب مدير شرطة منطقة القصيم اللواء سليمان الخليوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.