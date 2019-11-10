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الثلاثاء .. الأمير فيصل بن نواف يفتتح النسخة الخامسة من معرض الكتاب بجامعة الجوف

الثلاثاء .. الأمير فيصل بن نواف يفتتح النسخة الخامسة من معرض الكتاب بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=796629
الجوف _ محمد الحسن

يفتتح أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، ظُهر الثلاثاء القادم، النسخة الخامسة من معرض الكتاب الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 15 – 24 ربيع الأول 1441هـ، في الصالة المجاورة لمجمع الطالبات في سكاكا.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 60 جهة، ما بين دور نشر وجهات حكومية، فيما ستقام على مدار أيامه العديد من الفعاليات ذات الصِّلة، كالمحاضرات المتنوعة التي ستتناول شؤون القراءة والثقافة
بشكل عام.
ورفع معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة على تشريفه المعرض وحرصه الدائم على حضور فعاليات الجامعة دعماً لها في مواصلة مسيرتها، وعلى توجيهاته المستمرة للجامعة.
وقال معاليه: “إن معرض الكتاب يعتبر من البرامج المهمة التي تحرص عليها الجامعة سنوياً وذلك ضمن أدوارها في المساهمة في تنمية المجتمع ونشر المعرفة بين فئاته “.
ومن المقرر أن تكون أوقات زيارة المعرض يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، عدا يوم الجمعة من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، وكانت الجامعة قد وجهت الدعوة للأفراد والعائلات والمؤسسات والمدارس لزيارة المعرض .

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