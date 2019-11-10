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هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض

هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض
http://almnatiq.net/?p=796633
الرياض _ محمد الحسن

بحضور معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، وبحضور رؤساء اللجان والفرق انطلقت صباح اليوم الأحد ورشة أعمال “موسم الحج والتحول الوطني ٢٠١٩” بالرياض ، وذلك للاستفادة من ابرز الملاحظات أو العوائق التي واجهت تنفيذ الخطط التشغيلية خلال موسم الحج أو العمرة للعام الماضي ودراسة الحلول المناسبة للموسم القادم، وتستمر الورشة خلال يومي 10-11نوفمبر .
وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية لمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر أكد خلالها على أهمية رفع اللجان لخططها في موسم الحج 1441هـ والايجابيات والسلبيات من خلال تجارب السنوات الماضية اضافةً الى أهمية التهيؤ والتجهيز لموسم الحج والعمرة القادم بمشيئة الله تعالى.
وأوضح معاليه في كلمته إلى أن الهيئة تستند في تحقيق منجزاتها على ماتم بناءه خلال السنوات الماضية من نجاحات وبما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين- رعاها الله- والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية والحفاظ على سلامة حجاج وزوار بيت الله الحرام.
وتضمنت الورشة استعراض عدد من التقارير شملت الخدمات الاسعافية المقدمة في منطقتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والاطلاع على منجزات أعمال برنامج التحول الوطني ومستهدفاتها للعام القادم ومناقشة المقرحات المقدمة لتلك المبادرات.

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