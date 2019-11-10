احدث الأخبار

في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود
منطقة مكة المكرمة
 “الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض
أبرز المواد
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا
أبرز المواد
 بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك
منطقة تبوك
 سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض
منطقة الرياض
 الثلاثاء .. الأمير فيصل بن نواف يفتتح النسخة الخامسة من معرض الكتاب بجامعة الجوف
أبرز المواد
 أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية
منطقة تبوك
 أمير القصيم يقلد نائب شرطة المنطقة رتبة لواء
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
أبرز المواد
في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود

في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود

منطقة مكة المكرمة
“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

أبرز المواد
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا

أبرز المواد
بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك

بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك

منطقة تبوك

سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=796643
المناطق _ الرياض
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم، التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440.
وقدّم سمو أمير منطقة الرياض، شكره وتقديره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود المشهودة من بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات منوها سموه بالدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة .
وتضمّن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ، الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف ، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة .

روابط ذات صلة

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا
هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض

هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*