“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إحصائيات حديثة بشأن موسم الرياض تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق وعدد السياح والزوار بالإضافة إلى العمليات المالية في مدينة الرياض، وفقاً لما رصدته الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى”.

وبلغ عدد السياح 100 ألف سائح و5.6 مليون زائر حتى مساء الخميس الماضي، الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز قدرتها الاستيعابية.

وأظهر إحصاء رسـمي للشـبكة السعودية لـلمدفوعات ” مـدى” انتعاشا للعمليات المالية فـي مدينة الرياض بـأكـثر مـن ٣٣٣ ألـف عملية عـبر أكثر من 200 ألف بطاقة بنكية خـلال موسم الرياض فـي أكتوبر الـماضي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون ريال، نفذ ٥٪ من عملياتها زوار من خارج المملكة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المسـتشار تركي آل الشيخ أن الموسم يعد الأقوى، وتقوم عـلى تنفيذه 280 شركة سعودية بقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة إلى أكثر من 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي.