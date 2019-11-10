احدث الأخبار

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض
أبرز المواد
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا
أبرز المواد
 بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك
منطقة تبوك
 سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض
منطقة الرياض
 الثلاثاء .. الأمير فيصل بن نواف يفتتح النسخة الخامسة من معرض الكتاب بجامعة الجوف
أبرز المواد
 أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية
منطقة تبوك
 أمير القصيم يقلد نائب شرطة المنطقة رتبة لواء
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة
أبرز المواد
“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

أبرز المواد
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا

أبرز المواد
بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك

بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك

منطقة تبوك
سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

أبرز المواد

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض

“الترفيه” تعلن أحدث إحصائيات موسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=796654
المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إحصائيات حديثة بشأن موسم الرياض تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق وعدد السياح والزوار بالإضافة إلى العمليات المالية في مدينة الرياض، وفقاً لما رصدته الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى”.
وبلغ عدد السياح 100 ألف سائح و5.6 مليون زائر حتى مساء الخميس الماضي، الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز قدرتها الاستيعابية.
وأظهر إحصاء رسـمي للشـبكة السعودية لـلمدفوعات ” مـدى” انتعاشا للعمليات المالية فـي مدينة الرياض بـأكـثر مـن ٣٣٣ ألـف عملية عـبر أكثر من 200 ألف بطاقة بنكية خـلال موسم الرياض فـي أكتوبر الـماضي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون ريال، نفذ ٥٪ من عملياتها زوار من خارج المملكة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المسـتشار تركي آل الشيخ أن الموسم يعد الأقوى، وتقوم عـلى تنفيذه 280 شركة سعودية بقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة إلى أكثر من 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي.

روابط ذات صلة

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 26 مشروعًا
سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة
هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض

هيئة الهلال الأحمر السعودي تنظم ورشة عمل اعمال الحج والتحول الوطني لعام ٢٠١٩ بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*