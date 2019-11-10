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في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود

في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود

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في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود

في مجال الأبحاث والتطوير.. “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود
http://almnatiq.net/?p=796657
مكة المكرمة _ عادل الزهراني

وقعت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء وشركة جنرال اليكترك، اتفاقية في مجال الأبحاث والتطوير، وذلك بحضور معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة “السعودية للكهرباء”، تتضمن مشروعاً بحثياً لنزع الفاناديوم بتقنية المايكروويف من الوقود الخام والثقيل، وتهدف التقنية الجديدة، إلى إزالة المعادن من الوقود الخام باستخدام المايكروويف، الذي ينتج عنه نزع الفناديوم بنسبة قد تصل إلى 100 في المئة من الوقود الخام، مما يؤدي إلى خفض معامل الوقود، وبالتالي زيادة عمر قطع ومعدات المسار الساخن للغازات بالتوربينات الغازية، وكذلك تقليل الترسبات والتآكل، كما يؤثر بشكل مباشر على الوحدات وتقليل تدني القدرة فيها.
وأوضح فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي المكلف للـ “السعودية للكهرباء”، أن الاتفاقية تتضمن مشروعاً بحثياً لاستحلاب الوقود الخام، يهدف إلى تحسين عملية الاحتراق للوحدات الغازية بتقنية استحلاب الوقود عبر ضخ الماء المقطر مع الوقود الخام بنسب مختلفة تتراوح بين (15% – 30% – 50%)؛ وذلك لتقليل استهلاك الوقود والحصول على انبعاثات أقل، ورفع للقدرة، وزيادة في عمر التوربين الغازي وأجزاء المسار الساخن، وأشار إلى أن ذلك في إطار جهود الشركة لتقليل استخدام الوقود والاعتماد على الطاقة النظيفة.
من جانبه، قال جوزيف أنيس: “تفخر “جنرال إلكتريك” بدعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة لأكثر من 80 عاماً، ويؤكد هذا التعاون على علاقتنا التاريخية القوية مع “السعودية للكهرباء” والمملكة العربية السعودية، كما تدعم مساعينا في تقديم ابتكارات من شأنها الارتقاء بمستقبل قطاع الطاقة، وبدءاً من الاستثمار في إنشاء مرافق التصنيع والخدمات المحلية، وانتهاءً بتدريب الشباب السعودي وتطوير سلاسل التوريد المحلية، ونؤكد التزامنا كشركاء في نمو المملكة على المدى الطويل، وبناء منظومة قوية لصناعات الطاقة السعودية”.
ومثل “السعودية للكهرباء” في توقيع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، ومن جهة جنرال اليكتريك الرئيس التنفيذي أيضاً، وذلك في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.

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