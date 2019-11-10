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وزير الحج والعمرة يستقبل سفير قيرغيزستان لدى المملكة

وزير الحج والعمرة يستقبل سفير قيرغيزستان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=796669
المناطق _ الرياض

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعة بايف، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين القادمين من قيرغيزستان، والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل العناية بضيوف الرحمن.
من جهته أعرب سفير جمهورية قيرغيزستان عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على ماتقدمه من جهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة.

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