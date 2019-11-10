سمو نائب أمير حائل يدشن خدمة البلاغات عن الآبار المكشوفة والمهملة

المناطق _ حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبة بالإمارة اليوم, خدمة البلاغات عن الآبار المكشوفة والمهملة من خلال الموقع الإلكتروني لإمارة المنطقة.

واستمع سموه لشرح عن الأعمال التنظيمية للجنة الآبار المكشوفة خلال الفترة الماضية وكذلك خطة عمل اللجنة المستقبلية, حاثاً على مضاعفة الجهود حفاظاً على سلامة الجميع.

حضر التدشين مدير اللجان بالإمارة سعد الطاري ومدير إدارة التطبيقات وتطوير الأنظمة عبدالسلام القباع ورئيس لجنة الآبار المكشوفة يوسف العلي.