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الرائد والتعاون إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الرائد والتعاون إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=796678
المناطق - واس

تأهل فريقا الرائد والتعاون اليوم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، وذلك ضمن دور الـ 64 من المسابقة .
وجاء تأهل الرائد بفوزه على هجر بهدفين دون رد ، فيما جاء تأهل التعاون بفوزه على اللواء بثلاثية دون رد .
ويلعب غدًا فريق وج مع نظيره الفيصلي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .

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