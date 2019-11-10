منتخب المملكة يشارك في بطولة العالم لفنون القتال المتنوع بالبحرين

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وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة العالم لفنون القتال المتنوع التي تبدأ خلال الفترة من 10 وحتى 16 من نوفمبر الجاري .

وضمت قائمة مدرب المنتخب اسرفيل محمدوف كلاً من عناد باعويضان وعبدالرحمن الحارثي وفارس الريمي وعبدالله الهزاع إدارياً .