وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة العالم لفنون القتال المتنوع التي تبدأ خلال الفترة من 10 وحتى 16 من نوفمبر الجاري .
وضمت قائمة مدرب المنتخب اسرفيل محمدوف كلاً من عناد باعويضان وعبدالرحمن الحارثي وفارس الريمي وعبدالله الهزاع إدارياً .
منتخب المملكة يشارك في بطولة العالم لفنون القتال المتنوع بالبحرين
وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة العالم لفنون القتال المتنوع التي تبدأ خلال الفترة من 10 وحتى 16 من نوفمبر الجاري .
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