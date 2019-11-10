مانشستر يونايتد يستعيد توازنه ويهزم برايتون بثلاثية

المناطق - وكالات

استعاد فريق مانشستر يونايتد، توازنه بفوزه على ضيفه برايتون، 3-1، الأحد، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وضرب مانشستر يونايتد، بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في دقيقتين عبر لاعب وسطه البرازيلي أندرياس بيريرا (17) ولاعب وسط الضيوف الهولندي دافي بروبير (19 خطأ في مرمى فريقه).

وتمكن برايتون من تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني، عبر مدافعه لويس دانك (64)، لكن راشفورد أعاد الفارق إلى سابق عهده بعد دقيقتين بتسجيله الهدف الثالث لفريق “الشياطين الحمر”، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

ويعد هذا الفوز الرابع لمانشستر يونايتد، في الموسم الحالي، والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري حيث عوض خسارته أمام بورنموث صفر-1 في المرحلة الماضية، وأوقف انتفاضة برايتون صاحب فوزين متتاليين قبل المرحلة الثانية عشر فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وعزز مانشستر يونايتد، المنتشي بتأهله الخميس إلى الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون الذي عمق جراح ضيفه أستون فيلا بالفوز عليه 2-1.