أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري.

مؤكداً سموه أن قطاعات الدولة تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- وحكومة خادم الحرمين الشريفين حريصةٌ على إمداد مختلف الإدارات بالكوادر البشرية، كما اطلع سموه على تقرير موجز عن أعمال ومنجزات فرع الوزارة خلال العام المالي الحالي، مبيناً سموه ضرورة مضاعفة الجهود، والتنسيق مع مختلف الإدارات لضمان وصول الخدمات للمستفيدين بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، والحرص على مباشرة البلاغات المختلفة، وتكثيف جهود التوعية للحفاظ على الموارد البيئية والمائية، وتعزيز مشاركة الفرع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسخير كافة الطاقات من أجل ذلك.

متمنياً سموه للمطيري ومنسوبي فرع الوزارة التوفيق، مهنئاً المطيري بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر على الموافقة لترقيته للمرتبة الرابعة عشر مؤخراً.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن جزيل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، ودعمه المستمر لأعمال الفرع، وحرصه على قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه، ومساندة سموه الدائمة وتذليله للعقبات التي تعترض أعماله، مبيناً أن هذه التوجيهات أسهمت ولله الحمد في تحقيق عدد من المنجزات، وتسريع عمل عدد من المشروعات المعتمدة ضمن موازنة العام المالي الحالي.