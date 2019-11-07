احدث الأخبار

إطلاق أول مهرجان لثقافات الشعوب بجامعة أم القرى صباح اليوم
منطقة مكة المكرمة
 ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟
أبرز المواد
 لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”
أبرز المواد
 أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “
المنطقة الشرقية
 الطيران المدني يواصل افتتاح وجهات دولية جديدة ضمن برنامج تطوير مطارات المملكة
أبرز المواد
 برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن
محليات
 أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 موسم الرياض: إغلاق “منطقة الملز” اليوم الأحد حرصا على سلامة الزائرين
أبرز المواد
 ليفربول يسقط السيتي بثلاثية
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل سفير قيرغيزستان لدى المملكة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض
منطقة الرياض
إطلاق أول مهرجان لثقافات الشعوب بجامعة أم القرى صباح اليوم

إطلاق أول مهرجان لثقافات الشعوب بجامعة أم القرى صباح اليوم

منطقة مكة المكرمة
ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟

ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟

أبرز المواد
لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”

لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”

أبرز المواد
أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “

أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “

المنطقة الشرقية

برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية

برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=796726
خالد الضبيبي . المناطق

نفذ تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلاً بإدارة التدريب والإبتعاث -بنات اليوم برنامج بعنوان (إدارة التغيير الشخصي ) من تقديم المدربة مهاحمود العنزي بمركز التدريب التربوي .واستهدف البرنامج المشرفات التربويات للتعرف على كيفية إدارةالتغيير واتخاذ القراروالقواعد الأساسية لذلك وأساليب الأستفادة من المستجدات والمتغيرات والمراحل التي يمر بهاوطرق التعامل مع التغيير وأسباب مقاومة التغير وقد تخلل ذلك أمثلة على الصعيد الشخصي والعملي والتحفيز الإيجابي للمتدربات .

روابط ذات صلة

مدني الحدود الشمالية يُحذر من حالة التقلبات بداية من غدًا

مدني الحدود الشمالية يُحذر من حالة التقلبات بداية من غدًا
سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية
أمير الحدود الشمالية يرأس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*