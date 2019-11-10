احدث الأخبار

أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “
المنطقة الشرقية
 الطيران المدني يواصل افتتاح وجهات دولية جديدة ضمن برنامج تطوير مطارات المملكة
أبرز المواد
 برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن
محليات
 أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 موسم الرياض: إغلاق “منطقة الملز” اليوم الأحد حرصا على سلامة الزائرين
أبرز المواد
 ليفربول يسقط السيتي بثلاثية
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل سفير قيرغيزستان لدى المملكة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض
منطقة الرياض
 المملكة تحقق المركز الـ 7 عالمياً في أولمبياد الروبوت
أبرز المواد
 وزير الثقافة: من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر
أبرز المواد
 مانشستر يونايتد يستعيد توازنه ويهزم برايتون بثلاثية
أبرز المواد
أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “

أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “

المنطقة الشرقية
الطيران المدني يواصل افتتاح وجهات دولية جديدة ضمن برنامج تطوير مطارات المملكة

الطيران المدني يواصل افتتاح وجهات دولية جديدة ضمن برنامج تطوير مطارات المملكة

أبرز المواد
برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية

برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن

وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن

محليات

أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “

أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “
http://almnatiq.net/?p=796732
المناطق - الأحساء

اتمت أمانة الاحساء خطوة الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة «التزام» ، حيث يأتي ذلك في إطار السعي إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة والعمل على اذكنة خدمات الموارد البشرية.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة استكملت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» إجراءات الربط الإلكتروني مع نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في الامانة عبر قناة التكامل الحكومية ، منوهاً الى ان أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع القطاعات الحكومية تكمن في بناء قاعدة بيانات موحدة ومُوثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصُناع القرار عبر مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية . مضيفاً .. كما تضمَّنت خدمات الربط الإلكتروني ( الاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات ، تبادل الخدمات والاستشارات ،دعم الكوادر البشرية ) ، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.

واكد الملحم على ان إتمام تنفيذ هذه الخدمة الالكترونية ليأتي تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بخدمات القطاعات الحكومية وتنمية وتطوير ودعم مواردها البشرية في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”

أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين “السلامة المرورية” و “مؤسسة جسر الملك فهد”
غرفة الأحساء تكرّم أمينها العام السابق عبدالله النشوان بحضور عدد من أصحاب المعالي

غرفة الأحساء تكرّم أمينها العام السابق عبدالله النشوان بحضور عدد من أصحاب المعالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*