أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “

المناطق - الأحساء

اتمت أمانة الاحساء خطوة الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة «التزام» ، حيث يأتي ذلك في إطار السعي إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة والعمل على اذكنة خدمات الموارد البشرية.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة استكملت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» إجراءات الربط الإلكتروني مع نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في الامانة عبر قناة التكامل الحكومية ، منوهاً الى ان أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع القطاعات الحكومية تكمن في بناء قاعدة بيانات موحدة ومُوثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصُناع القرار عبر مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية . مضيفاً .. كما تضمَّنت خدمات الربط الإلكتروني ( الاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات ، تبادل الخدمات والاستشارات ،دعم الكوادر البشرية ) ، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.

واكد الملحم على ان إتمام تنفيذ هذه الخدمة الالكترونية ليأتي تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بخدمات القطاعات الحكومية وتنمية وتطوير ودعم مواردها البشرية في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.