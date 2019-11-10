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قد تصل إلى الهبوط و خصم نقاط ومنع من التسجيل

لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”

لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”
http://almnatiq.net/?p=796735
المناطق - الرياض

أرسلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد، تلب فيه تنفيذ قرار مركز التحكيم السعودي، بتسليم اللاعب أحمد العوفي مبلغ 3 ملايين ريال، أو توقيع عقوبات.

وأشارت صحيفة “عكاظ” إلى أن لجنة الانضباط طلبت من الاتحاد، تسليم العوفي المبلغ، أو إرسال ما يفيد بتنفيذ قرار مركز التحكيم السعودي.

وفي حالة عدم تسديد الاتحاد المبلغ المذكور، سيتم تطبيق المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، بإيقاع عقوبات تصل إلى خصم من نقاط الفريق.

كما من الممكن أن يتم منع الاتحاد من فترة التسجيل، أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى، في حالة عدم تسديد مبلغ 3 ملايين ريال سعودي إلى أحمد اعوفي.

الاتحاد تحت إدارة أحمد مسعود، كانت أعلنت عن التعاقد مع أحمد العوفي، المتدرج في الفئات السنية بالنادي الأهلي، دون كشف قيمة التعاقد ومدة العقد.

جاء ذلك بعدما تقدم وكيل أحمد العوفي، بشكوى إلى مركز التحكيم، بعد تأخر إدارة الاتحاد في تسليم حقوق اللاعب المالية، قبل إصدار القرار النهائي بتسليم اللاعب 3 ملايين ريال.

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