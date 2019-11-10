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وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية يزور مهرجان سمح الجوف

وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية يزور مهرجان سمح الجوف

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وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية يزور مهرجان سمح الجوف

وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية يزور مهرجان سمح الجوف
http://almnatiq.net/?p=796748
المناطق - الجوف

أبدى عددٌ من السياح الأمريكيين الذين زاروا مهرجان السمح الأول بالجوف على هامش زياتهم السياحة لمنطقة الجوف اندهاشهم و استغرابهم من نبتة السمح بكافة تفاصيلها بعد سماعهم لشرح عن نموها و جنيها و تخزينها و من ثم استخراج الحبوب منها ، حتى حمسها و طحنها ، موضحين بأنهم قد سبق وأن شاهدوا نبتة السمح عن طريق الصور و الآن تمكنوا من مشاهدتها و التعرف على خصائصها و تذوق طعمها .
وكان الوفد الأمريكي قد زار المهرجان بمرافقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف الأستاذ سلمان محمد الدواس وكان في استقبالهم عددٌ من اللجان المنظمة ، تجولوا معهم بين أقسام و أركان المهرجان .
هذا وذكر الدواس بأن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن استفادتهم من إتاحة التأشيرة السياحية لزيارة المملكة ، و التي أعتبرها الوفد فرصةً للتعرف على ثقافات المملكة و أرثها الثقافي و الحضاري و موروثها التاريخي ، مؤكدًا بأن إقامة المهرجان تعتبر فرصة جيدة لتعريف السياح بنبتة السمح ،و بعض المنتجات بالمنطقة .
وفي ختام الزيارة قدّم الوفد شكرهم و تقديرهم للجان العاملة في هذا المهرجان على ما وجدوه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال .

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