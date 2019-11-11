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مدير الهلال الأحمر بالجوف بزيارة ميدانية لجامعة الجوف

مدير الهلال الأحمر بالجوف بزيارة ميدانية لجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=796753
المناطق - الجوف

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لبعض المواقع بجامعة الجوف .
وتأتي هذه الزيارة إستمراراً للتعاون بين الهيئة والجامعة والذي يشهد خلال هذه الفترة خطوات مميزة من شأنها تطوير العمل المشترك والذي يعود بالنفع لمنسوبي الجهتين من خلال البرامج المشتركة التي ستنفذ خلال الفترة القادمة .
وقد جرى خلال الزيارة إقامة إجتماع مع سعادة مدير مركز تنمية المهارات بالجامعة الدكتور ابراهيم العلي وبحضور سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور عبد العزيز الشيبان والذي تم فيه تناول بعض المواضيع المشتركة والتي تقع ضمن أولويات التعاون بين الجهتين .
وفي ختام الزيارة تم أخذ جولة في أروقة الجامعة وبعض المواقع الجاري العمل على إنشائها من قبل الجامعة والتي تواكب النهضة التي تشهدها .

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