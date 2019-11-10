أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية

المناطق- تبوك- علي العميري:

اغلقت امانة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الصحية ببلدية الورود مطعما“ شهيرا” بحي مروج الامير وذلك بسبب وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين ووجود حشرات داخل المطبخ و استخدام ادوات ذات مقابض خشبية.

يأتي هذا الدور حرصا من امانة تبوك على صحة المستفيدين من خلال الخدمة المقدمة