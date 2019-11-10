احدث الأخبار

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير
أبرز المواد
 أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية
منطقة تبوك
 دوريات أمن الطرق تقبض على سائق متهور بطريق الرياض – الدمام تسبب في مقتل اثنين
أبرز المواد
 مصرع 20 شخصاً في الهند وبنغلادش جراء الإعصار “بلبل”
أبرز المواد
 مدير الهلال الأحمر بالجوف بزيارة ميدانية لجامعة الجوف
منطقة الجوف
 وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية يزور مهرجان سمح الجوف
منطقة الجوف
 إطلاق أول مهرجان لثقافات الشعوب بجامعة أم القرى صباح اليوم
منطقة مكة المكرمة
 ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟
أبرز المواد
 لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”
أبرز المواد
 أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “
المنطقة الشرقية
 الطيران المدني يواصل افتتاح وجهات دولية جديدة ضمن برنامج تطوير مطارات المملكة
أبرز المواد
 برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير

أبرز المواد
أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية

أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية

منطقة تبوك
دوريات أمن الطرق تقبض على سائق متهور بطريق الرياض – الدمام تسبب في مقتل اثنين

دوريات أمن الطرق تقبض على سائق متهور بطريق الرياض – الدمام تسبب في مقتل اثنين

أبرز المواد
مصرع 20 شخصاً في الهند وبنغلادش جراء الإعصار “بلبل”

مصرع 20 شخصاً في الهند وبنغلادش جراء الإعصار “بلبل”

أبرز المواد

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير
http://almnatiq.net/?p=796767
المناطق - واس

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن اتفاق الرياض الذي رعته ودعمته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضاف الرئيس اليمني أن اتفاق الرياض يمثل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح للدولة وحدها وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.
جاء هذا خلال لقائه في الرياض سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدين لدى اليمن في إطار التواصل والتعاون والشراكة التي تجمع الحكومة اليمنية بدول المجموعة.
وأطلع الرئيس هادي السفراء على مجمل التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات، ومنها ما يتصل باتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث، وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا الرئيس اليمني سفراء دول مجموعة العشرين إلى دعم تنفيذ الاتفاق في أزمنته المحددة، وقال: إن الحكومة قد شرعت في ذلك بإصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تنفيذ كل جهة ما يخصها من الاتفاق.. مشيراً إلى إيلاء ملف مكافحة الإرهاب أولوية كبيرة خلال المرحلة القادمة.
وتطرق الرئيس هادي إلى اتفاق ستكهولم الذي قال إنه ” يستكمل عاماً كاملاً، دون تحقيق تقدم يذكر ما يتطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق” .
وقال هادي: ” نريد لهذا الاتفاق أن يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحل الأشمل، رغم عدم مبالاة الانقلابيين الحوثيين بالوضع الإنساني وتحويلهم لهذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز” .
من جانبهم ثمن سفراء دول مجموعة العشرين جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الإسهام الفاعل بإنجاز اتفاق الرياض في سبيل إرساء معالم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد السفراء أن توقيع الاتفاق في الرياض يعد خطوة تاريخية وتمثل إنجازاً يحتاجه اليمن في مثل هذه الظروف للبناء عليه في تحقيق إنجازات متلاحقة على صعيد السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وتحت قيادتها الشرعية.
وأشار سفراء دول مجموعة العشرين إلى دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق, متطلعين إلى عودة بعثاتهم الدبلوماسية إلى العاصمة المؤقتة عدن تفاعلاً مع دعوة الرئيس اليمني لهم بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

دوريات أمن الطرق تقبض على سائق متهور بطريق الرياض – الدمام تسبب في مقتل اثنين

دوريات أمن الطرق تقبض على سائق متهور بطريق الرياض – الدمام تسبب في مقتل اثنين
مصرع 20 شخصاً في الهند وبنغلادش جراء الإعصار “بلبل”

مصرع 20 شخصاً في الهند وبنغلادش جراء الإعصار “بلبل”
ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟

ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*