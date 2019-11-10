احدث الأخبار

إنشاء مركز لقادة المستقبل بجامعة جازان
منطقة جازان
 جوفيون ينجحون في استزراع نبتة السمح البرية
منطقة الجوف
 الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير
أبرز المواد
 أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية
منطقة تبوك
 دوريات أمن الطرق تقبض على سائق متهور بطريق الرياض – الدمام تسبب في مقتل اثنين
أبرز المواد
 مصرع 20 شخصاً في الهند وبنغلادش جراء الإعصار “بلبل”
أبرز المواد
 مدير الهلال الأحمر بالجوف بزيارة ميدانية لجامعة الجوف
منطقة الجوف
 وفد سياحي من الولايات المتحدة الأمريكية يزور مهرجان سمح الجوف
منطقة الجوف
 إطلاق أول مهرجان لثقافات الشعوب بجامعة أم القرى صباح اليوم
منطقة مكة المكرمة
 ماهي قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟
أبرز المواد
 لجنة الانضباط تحذر الاتحاد من عقوبات قاسية بسبب “العوفي”
أبرز المواد
 أمانة الاحساء ترتبط الكترونياً مع الخدمة المدنية بـ ” التزام “
المنطقة الشرقية
إنشاء مركز لقادة المستقبل بجامعة جازان

إنشاء مركز لقادة المستقبل بجامعة جازان

منطقة جازان
جوفيون ينجحون في استزراع نبتة السمح البرية

جوفيون ينجحون في استزراع نبتة السمح البرية

منطقة الجوف
الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير

أبرز المواد
أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية

أمانة تبوك تغلق احد المطاعم الشهيرة بعد وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية

منطقة تبوك

تعيين وابتعاث 55 عضو هيئة تدريس

إنشاء مركز لقادة المستقبل بجامعة جازان

إنشاء مركز لقادة المستقبل بجامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=796773
المناطق - فضه عطيف

عقد مجلس جامعة جازان جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440/1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وبحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، صباح اليوم الأحد بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها، الموافقة على تعيين عدد (20) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد (35) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراه في تخصصات مختلفة، وإنشاء “مركز قادة المستقبل” بجامعة جازان، وإقرار ضوابط الابتعاث للمعيدين والمحاضرين، وترقية وحدة تعليم اللغات إلى “مركز تعليم اللغات “بكلية الآداب والعلوم الإنسانية”، ودمج (كلية المجتمع) مع (عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) في كيان واحد تحت مسمى (كلية الدراسات التطبيقية والشراكة المجتمعية) تمنح درجة الدبلوم، ودمج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مع معهد اللغة الإنجليزية في كيان واحد تحت مسمى (كلية اللغات الأجنبية)، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية ومدير الفرع المكلف
سمو أمير منطقة جازان يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “

سمو أمير منطقة جازان يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبة ” لواء “
“البيئة” تعلن عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء بمنطقة جازان

“البيئة” تعلن عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء بمنطقة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*