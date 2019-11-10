إنشاء مركز لقادة المستقبل بجامعة جازان

المناطق - فضه عطيف

عقد مجلس جامعة جازان جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440/1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وبحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، صباح اليوم الأحد بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها، الموافقة على تعيين عدد (20) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد (35) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراه في تخصصات مختلفة، وإنشاء “مركز قادة المستقبل” بجامعة جازان، وإقرار ضوابط الابتعاث للمعيدين والمحاضرين، وترقية وحدة تعليم اللغات إلى “مركز تعليم اللغات “بكلية الآداب والعلوم الإنسانية”، ودمج (كلية المجتمع) مع (عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) في كيان واحد تحت مسمى (كلية الدراسات التطبيقية والشراكة المجتمعية) تمنح درجة الدبلوم، ودمج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مع معهد اللغة الإنجليزية في كيان واحد تحت مسمى (كلية اللغات الأجنبية)، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.