هلال تبوك يشارك بفعاليات سباق سيارات ودراجات رالي العلا-نيوم

المناطق-تبوك:

شاركت هيئة الهلال الأحمر في منطقة تبوك في فعاليات سباق سيارات ودراجات رالي العلا-نيوم في مرحلته الثالثة والذي انطلق صباح يوم الجمعة لمدة يومين من قرية “أبو القزاز” في محافظة الوجه الى منطقة “تريم” يوم السبت الماضي وهي المرحلة الرابعة والنهائية .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أنه وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك أحمد بن محمد العنزي ويرافقه المساعد العام للشؤون الإسعافية وعدد من قيادات المنطقة أعدت الهيئة خطتها لتقديم المشاركة الفاعله والناجحة لخدمة المشاركين والزوار لهذه المناسبة .

حيث وفرت الهيئة عدد ( ٢٦ ) مسعف وعدد ( ١٣ ) سيارة إسعاف منها ( ٦ ) سيارات دفع رباعي مجهزه بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والمتواجدة على طول مسار السباق وصولاً إلى خط النهاية كذلك تم رفع جاهزية عدد ( ٧ ) مراكز إسعافية أساسية في جميع المحافظات القريبة للتمركز على الطرق والمواقع الرئيسية ومناطق تجمع الضيوف والمشاركين بالاضافه الى جميع الخدمات المسانده لها

وأضاف العنزي أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال حفل التتويخ قام بتكريم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك مقدماً شكره وتقديره للهيئة على ماتقدمة من عمل إنساني في كافة الأصعدة.