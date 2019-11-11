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بعد إنتاج بصل “بلا دموع”.. المشروب الغازي قادم

بعد إنتاج بصل “بلا دموع”.. المشروب الغازي قادم
http://almnatiq.net/?p=796789
المناطق - وكالات

في عام 2016 تمكن اليابانيون من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة الكثيرين، لكن الجديد هذه المرة إنتاج مشروب غازي بطعم البصل، يشبه الليمونادا.

وعلى الرغم من أن البصل لا يبدو من الخضراوات المثالية ليكون مشروبا غازيا، لما تمتع به من رائحة نفاثة ومذاق لاذع، فإن اليابانيون تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي.

وينتظر ملايين اليابانيين توفر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد ان طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له.

ويتكون مشروب البص الغازي من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.

وقال عدد ممن أتيحت لهم فرضة تناول عصير البصل إنه المشروب تنبعث منه رائحة البصل تماما، لكنهم قالوا إن طعمه يشبه إلى حد كبير التفاح، خاصة أن مذاقه حلوا.

ويتوفر مشروب البصل حاليا للطلب عبر الإنترنت من خلال منصة إلكترونية يابانية. ويقول القائمون على إنتاج مشروب البصل الغازي، إن ردود فعل المستهلكين تجاهه حتى الآن إيجابية.

ويأمل القائمون على المشروع أن يلقى المنتج الجديد رواجا خارج اليابان، ويؤكدون أن هدفهم ليس الدخول في منافسة مع مشروبات غازية أخرى موجودة في السوق، بل يعتبرون ذاك طريق مبتكرة للتعريف بالبصل بشكل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن علماء يابانيون تمكنوا في عام 2016 من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وذلك بعد 14 عاما من الدراسة والتخطيط والتطوير.

وكان البصل الجديد، الذي يتوفر الآن في الأسواق اليابانية، ذو طعم أكثر حلاوة من البصل العادي، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.

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