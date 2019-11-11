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ديبالا يقود “السيدة العجوز” لتجاوز عقبة ميلان واستعادة صدارة “الكالتشيو”

ديبالا يقود “السيدة العجوز” لتجاوز عقبة ميلان واستعادة صدارة “الكالتشيو”
http://almnatiq.net/?p=796792
المناطق - وكالات

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز ثمين على ضيفه ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل ديبالا، الذي شارك بديلا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، استعاد يوفنتوس صدارة “الكالتشيو” برصيد 32 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، فيما توقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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