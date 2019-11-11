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أفغانستان تعلن هزيمة تنظيم “داعش” في ولاية ننغرهار

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أفغانستان تعلن هزيمة تنظيم “داعش” في ولاية ننغرهار

أفغانستان تعلن هزيمة تنظيم “داعش” في ولاية ننغرهار
http://almnatiq.net/?p=796795
المناطق - وكالات

أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة مسعود أندرابي، الأحد، أن الفرع الأفغاني لتنظيم “داعش” “هزم” في ولاية ننغرهار شرق البلاد.

وقال للصحفيين في جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار، إن “تنظيم داعش قد هزم في ننغرهار، وتم تدمير مراكزه، في خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين”.

وأضاف: “سندمر قريبا آخر مركز لهم. بمساعد الشعب، سنقضي عليهم بالكامل. هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أندرابي قوله، إن “تنظيم داعش يتكبد هزيمة كاملة في أفغانستان”.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله استسلام 32 مقاتلا في “داعش” للقوات الحكومية السبت.

وكان تنظيم “داعش” قد انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننغرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.

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