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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الإثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

وتشمل الحالة الجوية، مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً في مكة المكرمة (35 درجة)، وأدنى درجة حرارة في طريف (10 درجات)

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