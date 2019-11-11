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شاهد المغامسي يرد على متصل سأله عن أدلة وجود الله.. ويوضح له “هل ما يحدث في الكون مصادفة؟”

شاهد المغامسي يرد على متصل سأله عن أدلة وجود الله.. ويوضح له “هل ما يحدث في الكون مصادفة؟”
http://almnatiq.net/?p=796811
المناطق_الرياض

أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على سؤال متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “MBC”، سأله عن أدلة وجود الله، قائلاً: “وجودك دليل على وجود الخالق”.

وقال المغامسي في رده على المتصل، إن “كل ما حولك من الذرة إلى السماء مما تراه ولا تراه دليل على وجود الخالق، ولا يوجد عاقل يفسر ما يحدث بالكون على أنه مصادفةً”.

وأضاف أن ما يظهر هذه الأيام من قضايا الإلحاد ووجود الله من عدمه هو نزغات شيطان بثها الله على ألسنة قوم ختم على أبصارهم وقلوبهم، وأما الحقيقة فإن كل ما يجري في الكون يقف ورائه عظيم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، داعياً من يتشكك في ذلك أن يقرأ آواخر سورة المؤمنون وخواتيم سورة الطور.

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