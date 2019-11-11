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تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز

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تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز

تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=796813
المناطق_الرياض

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني  خدمة «إشارة» الخاصة بفئة المسافرين الصم، وذلك في الصالة التنفيذية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور مساعد الرئيس لتقنية معلومات المطارات المهندس أحمد القرشي، والمدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، والمدير العام لصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز المهندس يوسف عطية

وبينت أن ذلك يأتي ضمن مبادرة الهيئة لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة في مطارات المملكة، وتهدف الخدمة إلى تمكين ذوي الإعاقة «الصُم» من الاستقلالية التامة والاعتماد على الذات في إنهاء إجراءات السفر ومختلف الخدمات عبر توفير الترجمة الفورية التفاعلية من لغة الإشارة وإليها بين مقدم الخدمة والمستفيد، من خلال منصة رقمية تستند على بنية اتصال متكاملة بين أطراف الخدمة، ويمكن تحميل المنصّة من خلال المتاجر الرقمية بالهواتف الذكية بمسمى «إشارة»

وتركز خدمات تطبيق «إشارة» على جودة الخدمة وسرعة الاتصال، بوجود خاصية الإشعارات لإبلاغ المستفيد من الخدمة القائمة حاليا، وإمكانية استعراض المناطق المشمولة في الخدمة من خلال المنصّة، ومراعاة الخصوصية للمستفيدين وذلك باستخدام تقنيات تتعرف على جنس المستفيد وتحويل الاتصال إلى مترجم أو مترجمة حسب جنس المستفيد المتّصل (ذكر أو أنثى)، إضافة إلى إمكانية تقديم بلاغ أو شكوى على المترجم بعد الانتهاء من الاتصال، وذلك للتأكد من جودة الخدمة وتحقيق الأهداف المرجوة

وتأتي مشاركة الهيئة لحرصها واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الدعم والتشجيع، وتقديم كل الخدمات وتسخير وتوفير كل ما من شأنه تسهيل العقبات وتيسير الخدمات لهم، بهدف تطوير التعاون في مجال تحويل مطارات المملكة إلى مواقع صديقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي بدأت من خلال هذا المشروع الحيوي لخدمة المسافرين من ذوي الإعاقة «الصم»، وذلك بالتعاون مع شركة علم

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