احدث الأخبار

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن
أبرز المواد
 احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن
أبرز المواد
 فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها
أبرز المواد
 الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين
أبرز المواد
 «هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»
أبرز المواد
 «حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية
أبرز المواد
 تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم
أبرز المواد
 بعد ساعات من تنحي رئيس بوليفيا.. مذكرة توقيف تلاحقه
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت
أبرز المواد
 شاهد المغامسي يرد على متصل سأله عن أدلة وجود الله.. ويوضح له “هل ما يحدث في الكون مصادفة؟”
أبرز المواد
الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

أبرز المواد
احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن

احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن

أبرز المواد
فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

أبرز المواد
الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

أبرز المواد

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية
http://almnatiq.net/?p=796814
المناطق_الرياض

قصة الرواية الشهيرة «غاتسبي العظيم» من تأليف الكاتب الأميركي فرنسيس سكوت فيتسجيرالد، التي تحولت إلى فيلم سينمائي يعدّ من أشهر الأعمال السينمائية، كانت أحد أبرز الموضوعات التي طرحت أمام زوار «حكايا مسك» المعني بدعم وإبراز الإبداع في فنون النص والإنتاج والمحتوى

وأتاحت «حكايا مسك» لزوارها فرصة اكتشاف أحد الفنون الحيوية في منطقة ما بعد الإنتاج، وهو علم VFX أو ما يعرف بـ«فن أسلوب دمج المؤثرات البصرية» في الأعمال الحيوية، عبر ورشة عمل قدمتها شركة «دكان ميديا». وقدم المحاضر عبد الهادي عبد الفتاح من خلال ورشة العمل علم وأساليب الجزء الشيق في العمل المتعلق بصناعة المؤثرات البصرية، واستخدام هذه التقنية في صناعة السينما والإعلانات الساحرة، وتطرق لخبايا هذا السحر وكيفية عمله

وأكد «مركز المبادرات» في «مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)»، ممثلاً في «مبادرة حكايا مسك»، دعمه المواهب الشابة والمبدعين، داعياً كل من يمتلك فكرة إعلان ملهمة إلى أن يتقدم بها مؤكداً أنه سيلقى الدعم والتوجيه من «مركز المبادرات»

وتختتم فعاليات «مبادرة حكايا مسك» أعمالها اليوم، بعد أن قدمت نحو 350 ورشة عمل حتى يوم أمس، ومن المنتظر أن يشهد اليوم انعقاد نحو 70 ورشة متنوعة

وجاء إعلان «مركز المبادرات» عن دعمه الأفكار الملهمة في الإعلانات، خلال جلسة حوارية على منصة «حكايا مسك» بعنوان: «الإعلان التلفزيوني… القيم والطموح»، ناقشت صناعة الإعلان على المستويين المحلي والعالمي في إطار المحافظة على القيم واحترامها ومدى ملاءمة مادة الإعلان لعادات وقيم المجتمع الذي تعرض فيه

بدوره، تحدث محمد الحماد، وهو من أوائل المؤسسين لسوق الإعلانات في السعودية، عن فن صناعة الإعلان التلفزيوني، والمراحل التي يمر بها؛ انطلاقاً من الفكرة، مروراً بعمليتي الإنتاج والإخراج

وقال الحماد إنّ «فكرة الإعلان يشترط أن تكون إبداعية، وفي الوقت نفسه تلائم قيم مجتمعنا الإسلامي»، مضيفاً: «قد تجد أفكاراً عالمية عبقرية، لكنّها تتعارض مع ثقافتنا وأعرافنا، فبالتالي لا يمكن تطبيقها لدينا»

وتشتمل «حكايا مسك» على مجموعة من الأقسام، تتمثل في: التحضير للإنتاج، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، و«المنتج الصغير»، و«سوق حكايا»، و«المنصة»، و«حكايا إعلام»، و«حكايا تك»، وفقرات «خطوات»، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام

روابط ذات صلة

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن
احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن

احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن
فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*