الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

المناطق_الرياض

تستضيف المملكة خلال الشهر الجاري الدورة السنوية الثانية من فعاليات «معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودية»، المؤتمر والمعرض التجاري المتخصص بدعم جهود تنويع الطاقة في مجالات حلول الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز خبراء قطاع الطاقة العالمي لاستكشاف فرص نموه الهائلة في المملكة

ويقام المعرض في الفترة بين يومي 19 – 21 نوفمبر الجاري في «مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض»، وتنظمه شركة «إنفورما ماركتس» بدعم من «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، وغرفة الرياض، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرها

وقال الدكتور نايف العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «يسهم المعرض في دعم اتخاذ الخطوات الرئيسية الرامية لتطوير قطاع طاقة يتسم بالتكامل والتنوع في المملكة»

ويأتي إطلاق «معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودية» بالتزامن مع تنامي حضور المملكة في ريادة توجهات استثمارات الطاقة على الصعيد الإقليمي، في ظل حاجتها إلى توظيف استثمارات بقيمة 500 مليار ريال سعودي (133 مليار دولار أمريكي) في قطاع الطاقة، وستقوم الحكومة السعودية بتخصيص قسم منها لدعم قطاع الطاقة المتجددة