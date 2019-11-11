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الكشف عن حقوق العمالة المنزلية وخاصة لمن أمضوا سنتين في العمل
http://almnatiq.net/?p=796823
المناطق_الرياض

كشفت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، عن الحقوق التعاقدية والمالية وحق السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب “عكاظ”، أوضحت الهيئة أن الحقوق التعاقدية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: عقد مكتوب لتنظيم علاقة العمل بين الطرفين، ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام، الالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، حظر تأجير العامل أو تشغيله لدى الغير، مدة التجربة 90 يوماً ولا يجوز تجريب العامل أكثر من مرة، منع تكليف العامل بأي مهمات خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه أو تمس كرامته الإنسانية، لائحة منفردة في وزارة العمل لبيان حقوق والتزامات العمالة المنزلية، لجان لتسوية الخلافات والفصل السريع في الشكاوى.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن الحقوق المالية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: راتب شهري منتظم نهاية كل شهر هجري، توثيق طريقة دفع الراتب سواء نقدا أو بشيك أو بتحويل بنكي، منع الحسم من راتب العامل بما لا يتجاوز نصف الراتب إلا في حالات محددة، صرف مستحقات مقابل شهر إجازة بعد مضي سنتين في العمل، شهر مكافأة نهاية الخدمة لكل أربع سنوات.
وأضافت أن حق السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: إلزام الأسرة أو صاحب العمل بتوفير سكن مناسب، تقديم الرعاية الصحية للعامل وفق أنظمة المملكة، أكثر من تسع ساعات راحة يومياً، يوم راحة أسبوعية يحدد بالاتفاق مع الأسرة أو صاحب العمل، إجازة لمدة شهر مدفوعة لو أمضى سنتين ورغب في التجديد، إجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر عن كل عام.

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