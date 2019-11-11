“الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت

منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجهات المسؤولة عن توصيل بعض منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي من استقبال وتوصيل الطرود إلى الأشخاص في المملكة عبر الإنترنت أو البريد السريع، مطالبةً كافة الجهات المعنية منع استقبال هذه المنتجات التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية دون الحصول على إذن مسبق بذلك.

وبحسب “الوطن”، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهت خطابا إلى الهيئة العامة للنقل، تطالب فيه بعدم شحن أي من تلك المنتجات إلى المملكة دون أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء، وذلك إشارة إلى المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 والتي تنص على «عدم السماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الانترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك».

بدورها وجهت الهيئة العامة للنقل كافة الشركات ذات العلاقة بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الجديدة، وعدم قبول أي من المنتجات المذكورة في خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء دون أخذ الموافقة المسبقة بذلك من خلال إرسال طلبات الاستيراد عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.