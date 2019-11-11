احدث الأخبار

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية
أبرز المواد
 تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت
أبرز المواد
 شاهد المغامسي يرد على متصل سأله عن أدلة وجود الله.. ويوضح له “هل ما يحدث في الكون مصادفة؟”
أبرز المواد
 الكشف عن حقوق العمالة المنزلية وخاصة لمن أمضوا سنتين في العمل
أبرز المواد
 اقتحامات للأقصى… والشرطة الإسرائيلية تنتهك اتفاقاً مع العيسوية
أبرز المواد
 المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي شرقي بوركينا فاسو
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 ظاهرة فلكية “فريدة” يمكن رؤيتها.. والموعد القادم 2032
أبرز المواد
 خبراء إيران يحولون الحديدة إلى مركز حوثي للإرهاب
أبرز المواد
«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

أبرز المواد
تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز

تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم

رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم

أبرز المواد
تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !

تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !

أبرز المواد

“الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت

“الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت
http://almnatiq.net/?p=796830
المناطق_الرياض

منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجهات المسؤولة عن توصيل بعض منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي من استقبال وتوصيل الطرود إلى الأشخاص في المملكة عبر الإنترنت أو البريد السريع، مطالبةً كافة الجهات المعنية منع استقبال هذه المنتجات التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية دون الحصول على إذن مسبق بذلك.

وبحسب “الوطن”، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهت خطابا إلى الهيئة العامة للنقل، تطالب فيه بعدم شحن أي من تلك المنتجات إلى المملكة دون أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء، وذلك إشارة إلى المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 والتي تنص على «عدم السماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الانترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك».

بدورها وجهت الهيئة العامة للنقل كافة الشركات ذات العلاقة بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الجديدة، وعدم قبول أي من المنتجات المذكورة في خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء دون أخذ الموافقة المسبقة بذلك من خلال إرسال طلبات الاستيراد عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.

روابط ذات صلة

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية
تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز

تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز
رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم

رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*