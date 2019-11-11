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تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !

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تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !

تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !
http://almnatiq.net/?p=796831
المناطق_الرياض

كشفت مصادر عن تطورات جديدة بشأن الحادثة التي حاول من خلالها الوافد التركي سرقة عدد من الآثار الكائنة في معرض عمارة خادم الحرمين الشريفين، ، ولكن تم ضبطه والقبض عليه دون أن يحصل على أي قطع أثرية.
وحسب “الوطن” قالت المصادرأن الجهات الأمنية حققت مع العاملين في المعرض ، حيث تم استدعاء عدد من الموظفين والجلوس معهم وسماع أقوالهم حول الحادثة.
وأضافت أنه تم إغلاق المعرض ومنع الزيارة لليوم الثالث لوجود أعمال الصيانة التي تواصل عملها منذ أن تم ضبط الوافد التركي.
و أكدت المصادر أن الأمن الخاص بمعرض عمارة الحرمين الشريفين أصبح يتواجد بكافة أرجاء المعرض وعلى مدار السور الذي تقطن بداخله الآثار والمتحف، حيث كانت في السابق الحراسة تتركز بمداخل المعرض.
وفي السياق نفسه قال المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسة تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى الدكتور حسين الشريف أن “القيمة النقدية للآثار الموجودة في معرض عمارة الحرمين الشريفين تتجاوز المليارات، وذلك لما لها من قيمة مادية ومعنوية وثقافية وروحية، إضافة إلى أن هذه الآثار هي تاريخ طويل يعكس مدى خدمة المسلمين للحرمين المكي والمدني” .

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