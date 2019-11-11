احدث الأخبار

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن
أبرز المواد
 احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن
أبرز المواد
 فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها
أبرز المواد
 الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين
أبرز المواد
 «هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»
أبرز المواد
 «حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية
أبرز المواد
 تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم
أبرز المواد
 بعد ساعات من تنحي رئيس بوليفيا.. مذكرة توقيف تلاحقه
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت
أبرز المواد
 شاهد المغامسي يرد على متصل سأله عن أدلة وجود الله.. ويوضح له “هل ما يحدث في الكون مصادفة؟”
أبرز المواد
الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

أبرز المواد
احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن

احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن

أبرز المواد
فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

أبرز المواد
الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

أبرز المواد

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن
http://almnatiq.net/?p=796851
المناطق_وكالات

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية تقارير عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، سبق ووصفته إسرائيل بأنه مخزن نووي سري ، ووصفت هذه التقارير بأنها فخ

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء الماضي، الدول الأعضاء في جلسة مغلقة أنها عثرت على آثار يورانيوم في الموقع الإيراني غير المعلن، بعد شهرين من أول تقرير لرويترز عن سحب عينات من موقع في إيران، والعثور على آثار يورانيوم فيه

وقال دبلوماسيون في الاجتماع إن الأمر متعلق بذات الموقع فيما يبدو

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولان إعادة فتح هذا الملف، أعلنا أن هذا فخ، نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها

وقال دبلوماسيون إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء أن الآثار في العينات المسحوبة في فبراير (شباط) من الموقع، هي يورانيوم معالج دون تخصيب، وأن التبريرات الإيرانية حتى الآن، لم تثبت صحتها

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، وقال إنه كان يحوي 15 كيلوغراماً من المواد المشعة التي نقلت فيما بعد

روابط ذات صلة

احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن

احتجاجات ضخمة بانتظار أردوغان في واشنطن
فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها
الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*