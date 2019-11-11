احدث الأخبار

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها
أبرز المواد
 الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين
أبرز المواد
 «هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»
أبرز المواد
 «حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية
أبرز المواد
 تطبيق «إشارة» للمسافرين الصم بمطار الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 رئيس هيئة الفضاء: الطيار السعودي من أفضل الطيارين في العالم
أبرز المواد
 بعد ساعات من تنحي رئيس بوليفيا.. مذكرة توقيف تلاحقه
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح تفاصيل منع دخول المستحضرات الطبية إلى المملكة عبر الإنترنت
أبرز المواد
 شاهد المغامسي يرد على متصل سأله عن أدلة وجود الله.. ويوضح له “هل ما يحدث في الكون مصادفة؟”
أبرز المواد
 الكشف عن حقوق العمالة المنزلية وخاصة لمن أمضوا سنتين في العمل
أبرز المواد
 اقتحامات للأقصى… والشرطة الإسرائيلية تنتهك اتفاقاً مع العيسوية
أبرز المواد
فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

أبرز المواد
الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

أبرز المواد
«هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»

«هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»

أبرز المواد
«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

أبرز المواد

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها

فاكهة الكيوي.. تعرف على موطنها الأصلي وفوائدها
http://almnatiq.net/?p=796860
المناطق_الرياض

تتميز فاكهة الكيوي من الخارج بجلدها البني المغطى بالوبر، أمام من الداخل فهي مليئة باللب الأخطر الغني بالماء، يتوسطه حبيبات سوداء صغيرة تعطيها شكلا فريدا

وقد كانت فاكهة الكيوي معروفة في السابق باسم عنب الثعلب الصيني، ذلك أنها موطنها الأصلي شمالي الصين، قبل أن تجد طريقها إلى مختلف دول العالم

ووجدت فاكهة الكيوي طريقها إلى نيوزيلندا مع المبشرين الأوائل، وأصبحت الآن الفاكهة الوطنية لهذا البلد الأوروبي جنوب غربي المحيط الهادي

وبينما يفضل البعض إضافة فاكهة الكيوي إلى السلطات وبعض الوجبات الخفيفة، يفضل آخر شربها عصير، في حين يلجأ آخرون إلى طبخها أو شيها على النار في بعض المجتمعات

ومن أبرز فوائد فاكهة الكيوي أنها تخفف أعراض الربو، كما أنها مضاد مثالي للسرطان، وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتتحكم في مرض السكري

وتحتوي فاكهة الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، كما تعد مصدرا غنيا بفيتامين C وفيتامين B5 والفولات وفيتامين E

وتختزن فاكهة الكيوي أيضا كميات كبيرة من البوتاسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى بكميات معتدلة، وفق ما ذكرن موقع “ستاندرد ميديا”

لكن فاكهة الكيوي، قد لا تكون طعاما جيدا للذين يعانون من الحساسية في الفم، بسبب مذاقها اللاذع قليلا، وفق ما يشير الخبراء، إذ قد يصاحب تناولها ما يعرف باسم “متلازمة الحساسية الفموية”

ويقول الخبراء إن هذه المتلازمة تسبب للشخص حكة في الفم والحلق بمجرد أن يأكل كمية صغيرة من فاكهة الكيوي أو غيرها من الأطعمة المشابهة

روابط ذات صلة

الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين

الرياض تستضيف أبرز قادة الطاقة العالميين
«هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»

«هولوكوست الأرمن» يطارد .. «السلطان أردوغان»
«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

«حكايا مسك»… نافذة على عالم تقنيات المؤثرات البصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*