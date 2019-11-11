أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس

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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حائل صباح اليوم ، في إلغاء أنشطة طابور المدارس كما أوجدت حدوث تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع الرئيسة ومنع المركبات من المرور في بعض المواقع ونجحت الجهات في تصريف السيول وسحب المياه في مجاري وتصريفات السيول رغم غزارتها.

وكانت منطقة حائل شهدت أمطار شديدة منذ أمس الأول جنوب غرب حائل تحديدا في محافظة الشملي سالت علی أثرها الشعاب والاودية .

وأوضح مدني حائل عن تأثر أجواء منطقة حائل بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار غزيرة متأملا من الجميع توخي الحيطة وعدم المجازفة في عبور مجاري الأودية أو التنزه قرب مستنقعات المياه بعد هطول الأمطار لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية.