تقني الباحة يعلن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

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بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة أمس، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440 1441 هـ ، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني، أن القبول في البرامج يستمر لمدة عشرة أيام، فيما سيبدأ القبول لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف في 20 / 3 / 1441 ويستمر إلى غرة شهر ربيع ثاني بمشيئة الله -، حيث سيتم إشعار المرشحين عبر رسائل نصية

وأفاد أن التسجيل متاح في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والفروع التابعة لها والمعاهد الصناعية الثانوية المنتشرة بمحافظات منطقة الباحة، في التخصصات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد، داعياً الراغبين في الالتحاق ببرامج المؤسسة الاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق وتحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات المناسبة لهم