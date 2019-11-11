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بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !

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بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !

بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !
http://almnatiq.net/?p=796876
المناطق_الرياض

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنات تلقاها من جاره “ابن عمه” في أحد المراكز التابعة لمحافظة شقراء. وانتقلت الجهات الأمنية لمباشرة الواقعة.
وقالت مصادر أن الشاب توجه إلى جاره الذي يعد من أقاربه لزيارته بعد قدومه من السفر، وبينما كان جالساً في بيت جاره فُوجئ بابن صاحب البيت ينهال عليه بعدة طعنات قاتلة.
وأضافت المصادر أن والد المتهم وأهل البيت أصيبوا بحالة من الذهول وقاموا بنقل المجني عليه لمستشفى شقراء العام في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة.

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