بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !

المناطق_الرياض

قال دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه يتوقع أن تشهد بعض المناطق موجة برد خلال هذا الأسبوع، بداية موسم غياب نجم الأحيمر.

وأوضح “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نعيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر”.

وأضاف “في هذا الموسم نشهد موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنه لا تدوم طويلاً، وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع”.