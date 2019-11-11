بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !

بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !

أبرز المواد
أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس

أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس

أبرز المواد
احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات

احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات

أبرز المواد
تقنيات جديدة تعيد جدار برلين إلى الحياة بعد 30 عاماً

تقنيات جديدة تعيد جدار برلين إلى الحياة بعد 30 عاماً

أبرز المواد

بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !

بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !
http://almnatiq.net/?p=796877
المناطق_الرياض

قال دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه يتوقع أن تشهد بعض المناطق موجة برد خلال هذا الأسبوع، بداية موسم غياب نجم الأحيمر.

وأوضح “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نعيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر”.

وأضاف “في هذا الموسم نشهد موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنه لا تدوم طويلاً، وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع”.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس

أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس
احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات

احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات
تقنيات جديدة تعيد جدار برلين إلى الحياة بعد 30 عاماً

تقنيات جديدة تعيد جدار برلين إلى الحياة بعد 30 عاماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*