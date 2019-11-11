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الرئيس السوري يدعي فتح المجال للترشيح في انتخابات 2021

الرئيس السوري يدعي فتح المجال للترشيح في انتخابات 2021
http://almnatiq.net/?p=796890
المناطق_الرياض

قال رئيس النظام السوري “بشار الأسد” إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.
وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين قناة “آر.تي” التلفزيونية التي تمولها الحكومة الروسية، كان رئيس النظام السوري قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزا ساحقا، والتي وصفها منافساه بأنها كانت مجرد مسرحية.
وقال رئيس النظام السوري “كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح، سيكون هناك العديد من المرشحين”.

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