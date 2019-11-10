أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

المناطق - نجران

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء صالح بن عبدالله القحطاني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

وهنأ سموه اللواء القحطاني بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد العون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه أعرب مساعد قائد حرس الحدود عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقليد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.