احدث الأخبار

أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة
منطقة نجران
 بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !
أبرز المواد
 في خبر وصف بالمضحك..إيران تبدي استعدادها لمساعدة دول الخليج في الطاقة النووية
أبرز المواد
 الرئيس السوري يدعي فتح المجال للترشيح في انتخابات 2021
أبرز المواد
 تقني الباحة يعلن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني
أبرز المواد
 بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !
أبرز المواد
 أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس
أبرز المواد
 احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات
أبرز المواد
 تقنيات جديدة تعيد جدار برلين إلى الحياة بعد 30 عاماً
أبرز المواد
 «النقل»: آلية جديدة ل «الخاص» تقضي على «التستر» ولائحة «المتخصص» قريباً
أبرز المواد
 محتجون يستولون على سفارة فنزويلا في بوليفيا
أبرز المواد
 الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن
أبرز المواد
أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

منطقة نجران
بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !

بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !

أبرز المواد
في خبر وصف بالمضحك..إيران تبدي استعدادها لمساعدة دول الخليج في الطاقة النووية

في خبر وصف بالمضحك..إيران تبدي استعدادها لمساعدة دول الخليج في الطاقة النووية

أبرز المواد
الرئيس السوري يدعي فتح المجال للترشيح في انتخابات 2021

الرئيس السوري يدعي فتح المجال للترشيح في انتخابات 2021

أبرز المواد

أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=796898
المناطق - نجران

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء صالح بن عبدالله القحطاني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.
وهنأ سموه اللواء القحطاني بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد العون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جانبه أعرب مساعد قائد حرس الحدود عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقليد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

 

روابط ذات صلة

” الأرصاد ” تنّبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران

” الأرصاد ” تنّبه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي الأحد القادم
الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن”

الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقِن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*