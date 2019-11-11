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أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

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“العمل” تطلق مبادرة “تسوية المخالفات مقابل زيادة نسبة التوطين”

“العمل” تطلق مبادرة “تسوية المخالفات مقابل زيادة نسبة التوطين”

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أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

منطقة نجران

أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=796908
المناطق - الجوف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير الشرطة بالمنطقة عبداللطيف بن جبر الفرهود رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء الفرهود على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.
من جانبه أعرب نائب مدير شرطة منطقة الجوف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، سائلاً الله التوفيق للقيام بالواجبات على أكمل وجه تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عوناً له على أداء عمله.
حضر التقليد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.

 

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