احدث الأخبار

مرور منطقة الجوف يحذر قائدي المركبات من الأمطار والتقلبات الجوية
أبرز المواد
 المملكة تمنح “الإقامة المميزة” لأول دفعة من المتقدمين
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة
منطقة الجوف
 أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %
أبرز المواد
 “العمل” تطلق مبادرة “تسوية المخالفات مقابل زيادة نسبة التوطين”
أبرز المواد
 أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة
منطقة نجران
 بعد قدومه من السفر.. زيارة شاب لـ “جاره ” تنتهي بجريمة مروعة في شقراء !
أبرز المواد
 في خبر وصف بالمضحك..إيران تبدي استعدادها لمساعدة دول الخليج في الطاقة النووية
أبرز المواد
 الرئيس السوري يدعي فتح المجال للترشيح في انتخابات 2021
أبرز المواد
 تقني الباحة يعلن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني
أبرز المواد
 بالفيديو.. “الزعاق” يكشف عن بدء موسم “غياب نجم الأحيمر”.. ويوضح ما سيحدث خلال هذا الأسبوع !
أبرز المواد
 أمطار حائل الغزيرة تلغي أنشطة وطابور المدارس
أبرز المواد
مرور منطقة الجوف يحذر قائدي المركبات من الأمطار والتقلبات الجوية

مرور منطقة الجوف يحذر قائدي المركبات من الأمطار والتقلبات الجوية

أبرز المواد
المملكة تمنح “الإقامة المميزة” لأول دفعة من المتقدمين

المملكة تمنح “الإقامة المميزة” لأول دفعة من المتقدمين

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

منطقة الجوف
أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %

أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %

أبرز المواد

مرور منطقة الجوف يحذر قائدي المركبات من الأمطار والتقلبات الجوية

مرور منطقة الجوف يحذر قائدي المركبات من الأمطار والتقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=796916
المناطق - الجوف

حذرت إدارة مرور منطقة الجوف قائدي المركبات من السير بسرعة أثناء تساقط الأمطار لتجنب الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب تقلبات الطقس والأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة خاصة على الطرق السريعة والمهمة، والتأكد من عمل المصابيح في المركبات وماسحات الزجاج.
وبينت الإدارة أنها قامت بنشر العديد من الدوريات للتمركز على الطرق للحد من السرعة ومراقبة حركة السير، كما نبهت قائدي المركبات إلى التقيد بالنصائح المهمة حفاظاً على حياتهم، وذلك بالسير بسرعة منخفضة لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات المركبة نتيجة مياه المطر، والتحكم في عجلة القيادة جيداً وإضاءة جميع أنوار المركبة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح زجاج المركبة بدرجة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها، والسير بهدوء في حالة تسمح بالرؤية ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبة والأخرى، موكدةً على أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد المركبة، مناشدةً باتباع النصائح حتى يصل قائد المركبة إلى أسرته سالماً، منبهة بأنه في حال وجود أعطال أو طوارئ لاقدر الله الاتصال على رقم عمليات المرور 993، متمنيةً للجميع السلامة .

روابط ذات صلة

المملكة تمنح “الإقامة المميزة” لأول دفعة من المتقدمين

المملكة تمنح “الإقامة المميزة” لأول دفعة من المتقدمين
أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة
أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %

أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*