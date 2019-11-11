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صحة الرياض تقيم 6 دورات تدريبية في سلامة الاطفال

صحة الرياض تقيم 6 دورات تدريبية في سلامة الاطفال
http://almnatiq.net/?p=796931
الرياض - فلاج الشعيفاني
برعاية مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد التويجري ، أقامت الإدارة المساعدة للصحة العامة بصحة الرياض ، اليوم الاثنين  الدورة التدريبية الخاصة بعنوان “سلامة الاطفال ” .
و ذلك بمتابعة من مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة اميرة الرصيص .
حيث تستهدف الدورة الكوادر التربوية العاملة في الإرشاد الصحي بمدارس البنات ، في إسكان الحرس بمدينة الرياض ،و تعتبر من برامج الصحة المدرسية الجديدة ، والتي تهدف  لرفع الوعي حول الوقاية من المخاطر ‏والإصابات . وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن مجالات  التثقيف الصحي المدرسي ، للرفع من مستوى الإجراءات الوقائية الصحية بالمدارس ، وتعزيز المهارات الصحية في المنزل ، والطريق ، والمدرسة .
وشملت الدورة التعريف بالإسعافات الاولية التي  تحتاجها المرشدةالصحية في المدرسة ، في حالات الطوارئ ، وتوضيح المشاكل الصحية ، والنفسية التي ممكن ان تواجهها المرشدة لدى الطالبات وكيفية التعامل معها .
وأوضح الدكتور ناصر الصبيحي مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة أن هذه الدورة
تعتبر باكورة الدورات الهادفة لتغطية اكبر عدد من الفئة المستهدفة ، من خلال ستة دورات تدريبية ، سيتم تنفيذها في الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 1441 هجري .
من جانبها افادت الدكتورة ابتسام التميمي نائب مدير ادارة الصحة المدرسية بانه سيتم التطرق لدور المرشد الصحي في كل برامج الصحة المدرسية لما له من اهمية كبيرة ، في تسهيل مهمة الفريق الصحي لتنفيذ هذه البرامج ، كما سيتم التركيز على الاسعافات الاولية التي تحتاجها المرشد الصحي ، في المدرسة للمحافظة على سلامة ابناءنا وبناتنا في المدارس.

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