صحة الرياض تقيم 6 دورات تدريبية في سلامة الاطفال

الرياض - فلاج الشعيفاني

برعاية مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد التويجري ، أقامت الإدارة المساعدة للصحة العامة بصحة الرياض ، اليوم الاثنين الدورة التدريبية الخاصة بعنوان “سلامة الاطفال ” .

و ذلك بمتابعة من مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة اميرة الرصيص .

حيث تستهدف الدورة الكوادر التربوية العاملة في الإرشاد الصحي بمدارس البنات ، في إسكان الحرس بمدينة الرياض ،و تعتبر من برامج الصحة المدرسية الجديدة ، والتي تهدف لرفع الوعي حول الوقاية من المخاطر ‏والإصابات . وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن مجالات التثقيف الصحي المدرسي ، للرفع من مستوى الإجراءات الوقائية الصحية بالمدارس ، وتعزيز المهارات الصحية في المنزل ، والطريق ، والمدرسة .

وشملت الدورة التعريف بالإسعافات الاولية التي تحتاجها المرشدةالصحية في المدرسة ، في حالات الطوارئ ، وتوضيح المشاكل الصحية ، والنفسية التي ممكن ان تواجهها المرشدة لدى الطالبات وكيفية التعامل معها .

وأوضح الدكتور ناصر الصبيحي مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة أن هذه الدورة

تعتبر باكورة الدورات الهادفة لتغطية اكبر عدد من الفئة المستهدفة ، من خلال ستة دورات تدريبية ، سيتم تنفيذها في الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 1441 هجري .

من جانبها افادت الدكتورة ابتسام التميمي نائب مدير ادارة الصحة المدرسية بانه سيتم التطرق لدور المرشد الصحي في كل برامج الصحة المدرسية لما له من اهمية كبيرة ، في تسهيل مهمة الفريق الصحي لتنفيذ هذه البرامج ، كما سيتم التركيز على الاسعافات الاولية التي تحتاجها المرشد الصحي ، في المدرسة للمحافظة على سلامة ابناءنا وبناتنا في المدارس.