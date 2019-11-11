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أمير منطقة جازان يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالشراكة مع أطراف العمل غداً

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أمير الشرقية يلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الشرقية يلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

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وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

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تقني تبوك يعلن بدء القبول بمنشآتها التدريبية للفصل التدريبي الثاني لهذا العام

تقني تبوك يعلن بدء القبول بمنشآتها التدريبية للفصل التدريبي الثاني لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=796934
المناطق - تبوك
بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك استقبال طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة وخريجي الكفاءة المتوسطة وما يعادلها الراغبين في الالتحاق بالتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني من عام 1441 – 1440 هـ في المنشآت التدريبية بمنطقة تبوك.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن القبول يشمل الكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة مشيراً إلى أن التسجيل مستمر حتى 1441/3/23هـ داعياً الراغبين في التسجيل زيارة بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص المناسب وفق الشروط الموضحة لكل تخصص.

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