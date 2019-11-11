تقني تبوك يعلن بدء القبول بمنشآتها التدريبية للفصل التدريبي الثاني لهذا العام

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بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك استقبال طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة وخريجي الكفاءة المتوسطة وما يعادلها الراغبين في الالتحاق بالتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني من عام 1441 – 1440 هـ في المنشآت التدريبية بمنطقة تبوك.