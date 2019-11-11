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مدني تبوك يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=796937
تبوك - علي العميري
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض المنطقة لتقلبات جوية.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع بن زايد العمري أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم عن وجود تنبيه متقدم يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ومن المتوقع – بمشيئة الله – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خاصة على تبوك ومحافظة تيماء.
ودعا الجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وبين العمري أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية راجياً من الله السلامة للجميع.

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