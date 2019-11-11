“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك

المناطق - تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تشمل تبوك ومحافظة تيماء مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.